Un punto a testa per Inzaghi e Juric al termine di Lazio-Hellas Verona, conclusa sullo 0-0. Un risultato che fa sorridere, classifica alla mano, soprattutto il tecnico degli scaligeri. Ma anche a livello di voti è pareggio.

SIMONE INZAGHI 6 - Due fattori. La rosa corta: manda in campo la solita formazione e non può fare più di tanto per cambiare a gara in corso. Se i titolari non segnano, è difficile che lo facciano l'altro. Poi la sfortuna: fosse entrato uno dei due tiri stampati da Luis Alberto sul palo, gli dovremmo fare i complimenti. Lo diciamo sottovoce, ma avrebbe meritato almeno un innesto a gennaio.

IVAN JURIC 6 - Sfida la Lazio sul suo stesso terreno e lo fa senza paura. Strappa un punto d'oro contro una squadra che non chiudeva una partita sullo 0-0 da 65 partite. Mica roba da poco. L'assenza di un vero e proprio centravanti toglie riferimenti alla difesa biancoceleste, pur senza riuscire a creare tantissime occasioni pericolose. Ringrazia il palo e Silvestri per il pareggio ma la sua squadra c'è, corre, lotta e gioca.