Lazio, Hoedt a Roma in attesa delle visite ma tutte le operazioni restano bloccate

vedi letture

Dopo Fares anche Wesley Hoedt sta aspettando a Roma la possibilità di firmare con la Lazio. I biancocelesti ancora non gli hanno fatto sostenere le visite in attesa di poter cedere uno tra Bastos e Wallace che però per il momento non si muovono. Non ci sono dubbi sull'acquisto del giocatore che tornerà in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, ma l'indice di liquidità blocca le operazioni con il rischio che l'ultima settimana venga vissuta come una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere queste due operazioni in entrata.