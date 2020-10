Lazio, Hoedt: "Ho sbagliato ad andare via, sono il primo ad ammetterlo"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione dopo il ritorno alla Lazio, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha parlato anche del suo addio di tre anni fa: "So che ci sono dei dubbi su di me, ma darò tutto per questa maglia e per i tifosi. Ho sbagliato ad andare via, sono il primo ad ammetterlo, ma ogni tanto si sbaglia nella vita. Sono felice che ora posso cambiare tutto".