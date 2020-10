Lazio, Hoedt ritrova Inzaghi: dai litigi alla voglia di ritrovarsi

vedi letture

L'ha lasciata per poi rimpiangerla. L'ha seguita, l'ha voluta e infine l'ha ritrovata. Wesley Hoedt è riuscito ad esaudire il suo desiderio: tornare a vestire la maglia della Lazio. È lui il difensore scelto dalla società per rinforzare il reparto e prendere il posto di Bastos, che nei piani dirigenziali avrebbe dovuto lasciare Formello. Così non è stato per l'angolano, che rimarrà fuori rosa. L'olandese, ieri in Paideia per le visite mediche, entrerà invece in pianta stabile nelle rotazioni e dovrà entrare subito in condizione per aiutare Inzaghi a sbrogliare l'emergenza in difesa.

Sono passati 1207 giorni dall'annuncio della sua cessione al Southampton. Una vendita superlativa del club, che l'ha preso a parametro zero dall'AZ nel 2015 e l'ha rivenduto in Premier per 17 milioni di euro due estati dopo. Nel suo primo anno nella Capitale ha faticato ad adattarsi, collezionando 35 presenze e non fornendo quasi mai prestazioni di livello. Era la sua prima esperienza fuori e va considerato anche il contesto in cui era calato il classe' 94, coinvolto in una delle annate più infelici dell'ultimo decennio biancoceleste. Una stagione che ha avuto come epilogo l'esonero di Pioli e l'arrivo di Inzaghi, rimasto poi sulla panchina dopo l'incredibile caso Bielsa.

Con un'esperienza maggiore, Hoedt ha sicuramente reso di più nel 2016-17 diventando - soprattutto nella seconda parte di campionato - perno titolare accanto a De Vrij. Ma il rapporto con Inzaghi non è stato sempre lineare, come conferma il padre del tecnico: "Una volta Hoedt si lamentò perché non aveva giocato, Simone gliene disse di tutti i colori e non gli parlò per una settimana". Poi il pesante scossone dopo l'esclusione in Supercoppa (vinta contro la Juventus) e la decisione di separarsi. Una scelta che col senno di poi non avrebbe fatto: "Ho fatto un errore, non sarei mai dovuto andar via, ma era impossibile dire no alla Premier”. Ora rientra con entusiasmo e umiltà, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Il tecnico, sfumati i primi obiettivi (Lisandro Martinez dell'Ajax su tutti), ha optato per lui: ne apprezza la fisicità e la capacità di impostare da dietro, oltre alla sua conoscenza del calcio italiano. I tifosi avrebbero preferito un altro profilo, la società ha fatto le proprie valutazioni: ora sta a Hoedt rispondere con i fatti.