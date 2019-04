Lazio, i 3 tenori tornano a cantare: Inzaghi vede la Champions da favorito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'improvviso, i tre tenori della Lazio tornano a cantare. Sergej Milinkovic-Savic ha espugnato San Siro e steso l'Inter, Luis Alberto lo ha ispirato, dopo essere stato a sua volta mattatore nel 4-1 interno contro il Parma. A bucare Roma e Fiorentina ci aveva pensato Ciro Immobile, con segnali di ripresa che fanno ben sperare dopo una stagione fatta di 13 gol ma anche qualche distrazione.

All'improvviso, la Lazio si riscopre possibile quarta forza del campionato: battendo la SPAL stasera andrebbe a un punto dal Milan. Superando l'Udinese nel recupero di metà aprile si ritroverebbe a pieno titolo in zona Champions League, dopo essere scivolata due mesi fa addirittura all'ottavo posto. L'occasione della vita e di una stagione, per Simone Inzaghi e i suoi, che poi dovrebbero confermare i passi avanti nello scontro diretto con il Milan del 13 aprile. A cui i biancocelesti potrebbero arrivare da favoriti.

Rose alla mano, né Spalletti né Gattuso possono infatti contare su un potenziale offensivo così efficace e variegato come quello a disposizione di Simone Inzaghi. L'Inter ha i suoi grattacapi con Mauro Icardi e in assenza dell'ormai ex capitano nessuno è riuscito a prenderne il posto a livello di decisività. Il Milan si gode le revolverate di Piatek, ma deve fare i conti con un Suso a corrente alternata da qualche tempo a questa parte, come pure Calhanoglu mai particolarmente in vena di trovare la via del gol. Tre tenori, col quarto Joaquin Correa che oggi tornerà in panchina ma resta una freccia nella faretra laziale che spesso va a bersaglio. Potremmo aver infine trovato i favoriti per il quarto posto?