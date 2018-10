Lazio, Er Pantera graffia e convince. Non chiamatelo alternativa

Olympique Marsiglia-Lazio 1-3 (10' Wallace, 59' Caicedo, 85' Payet, 88' Marušić)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo gol in Europa League, secondo centro stagionale dopo quello al Genoa in campionato. Tra i principali protagonisti di Olympique Marsiglia-Lazio (1-3) rientra sicuramente Felipe Caicedo.

La coppia d'attacco con Immobile, d'altronde, funziona eccome: l'intesa sta crescendo di partita in partita e intanto migliorano anche i numeri. Lo dimostra la combinazione perfetta tra i due in occasione del gol del raddoppio: assist di Immobile e colpo da biliardo di Caicedo. L'ennesimo squillo di una 'Pantera' che nel corso del tempo ha iniziato a graffiare anche con la maglia biancoceleste.

Non chiamatelo alternativa, il classe '88 ha tutto per essere un titolare di questa Lazio. Esperienza, carattere, qualità e numeri. Attacca la porta e fa da sponda per i compagni di reparto. Sgomita e, cosa più importante per un centravanti, segna gol pesanti. Di questo passo, e magari con un po' di minutaggio in più, il bottino di sei centri dello scorso anno non sarà così difficile da superare.