Lazio, eurorivali: Reus dà i tre punti dalla panchina al Dortmund. Brugge beffato al 93'

Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida contro la Lazio forte del successo sul campo dell'Hoffenheim, squadra quest'ultima che è stata capace di battere niente meno che il Bayern Monaco. Decide una rete di Marco Reus, subentrato a partita in corso a Jadon Sancho. In classifica gli uomini di Lucien Favre sono a un punto dalla capolista Lipsia.

Vince anche lo Zenit, che ha la meglio del Sochi, vincendo per 3-1 grazie alle reti di Karavaev, Erokhin e Douglas Santos. Primo posto in classifica per gli uomini di Sergey Semak, a pari punti con lo Spartak Mosca di Domenico Tedesco.

Solo un pari per il Brugge a Liegi contro lo Standard. Segna Diatta al 40' ma la beffa srriva su rigore al terzo minuto di recupero. Tuttavia, l'1-1 basta per agguantare il Charleroi al primo posto in classifica.