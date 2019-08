Lazio, i grandi promossi dopo le due amichevoli internazionali

Fonte: Dall'inviato a Roma

Lo avevamo anticipato che Inzaghi avrebbe sfruttato le due amichevole (quella di venerdì contro il Bournemouth e ieri contro il Paderborn) per far giocare quasi tutta la rosa della Lazio. E così è stato. Chi più e chi meno, i giocatori biancocelesti hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra per testare la propria condizione a tre settimane dall’inizio del campionato. In generale le risposte fornite dal gruppo sono state molto positive, sarà anche perché ormai la squadra conosce a memoria i principi di Inzaghi. Tra i vari protagonisti, Badelj, Correa, Lazzari, Caicedo e Lulic sono sembrati i migliori.

Badelj - Dopo un’annata da cancellare, durante l'estate si è parlato di lui soltanto in chiave mercato. Ma ha impressionato tutti sia nello spezzone giocato a Paderborn che soprattutto a Bournemouth. Fa filtro, recupera palloni e si fa trovare sempre nella posizione per ricevere lo scarico dai propri compagni. In più fornisce una serie di verticalizzazioni geniali che l’anno scorso - ripetiamo - non ha mai fatto. Nonostante ciò, il suo futuro sembrerebbe essere lontano da Roma: è quasi fatta per il ritorno a Firenze in prestito.

Correa - Con 12 reti è il miglior marcatore della Lazio in questa pre season. L’anno scorso è cresciuto esponenzialmente e a maggio ha sigillato la finale di Coppa Italia segnando il 2-0 contro l’Atalanta. Da lì è ripartito. È in una forma mentale e fisica strepitosa: contro il Bournemouth ha firmato due gol di pregevole fattura. Il primo da posizione impossibile, il secondo con una giocata (e un pizzico di fortuna) di tacco in mezzo a tre uomini. Ieri ha giocato poco, ma si è fatto notare quando ha liberato davanti al portiere Lazzari con un filtrante.

Lazzari - Si sta rivelando il migliore acquisto estivo. Il più cercato, il più utile, vista la carenza in quel ruolo nella rosa biancoceleste. Sembra avere un motorino, si trova già a meraviglia con i suoi compagni. Il fatto che giocasse col 3-5-2 anche con Semplici alla SPAL ha sicuramente favorito il suo inserimento.

Caicedo e Lulic - Sono due certezze per Inzaghi. L’attaccante in Germania ha ben figurato, giocando alla sua classica maniera. Tanto lavoro sporco, è sempre utile quando fa salire la squadra. In più un gol da rapinatore d’area, quello del momentaneo 0-1. L’esterno, invece, è in condizione super. Oltre al solito encomiabile impegno, è stato molto freddo sotto porta con due marcature in fotocopia: interno al volo di destro sul palo lontano. A Bournemouth gli è stato annullato, a Paderborn invece no.