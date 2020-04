Lazio, i nomi per difesa e centrocampo: obiettivo Kumbulla e idea Bonaventura

Tare e Inzaghi sono al lavoro per la Lazio che verrà. Già preso Escalante, centrocampista argentino che arriverà a zero dall'Eibar, l'obiettivo - riporta Sky Sport - è un rinforzo per reparto. In difesa il preferito è Kumbulla (valutazione alta), mentre Coates è la prima alternativa. A centrocampo Bonaventura che non rinnoverà col Milan può diventare un'opportunità. Ha il gradimento di Inzaghi soprattutto per la sua duttilità tattica. In attacco invece Giroud è stata la tentazione-rimpianto di gennaio, ma Tare non si è ancora ritirato dall'operazione.