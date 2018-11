Lazio, i numeri dopo 10 turni: simmetria nel possesso. 6 assist-man

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo dieci turni di campionato è evidente come Ciro Immobile sia sempre più al centro del progetto tattico e tecnico della Lazio 2018/19: con sette tra reti e assist, si devono al biondo centravanti azzurro più della metà delle reti segnate in campionato dalla formazione biancoceleste. Non c'è invece un assist-man vero e proprio e nella lista dei giocatori autori di un passaggio vincente manca clamorosamente Luis Alberto, uno dei migliori specialisti d'Europa in questo fondamentale nella scorsa stagione. Strakosha para tanto, è il sesto in Serie A come numero di parate, ma i legni non sono tanti relativamente parlando, due subiti, ma quelli colti sono ben quattro. La Lazio in generale è una squadra che tira molto, ma con precisione altalenante.

I numeri della Lazio :

Gol fatti (undicesima in Serie A): 13

Gol subiti (ottava in Serie A): 12

Miglior marcatore (terzo in Serie A): Ciro Immobile, sei gol

Miglior assist-man : Stefan Radu, Francesco Acerbi, Marco Parolo, Senad Lulic, Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile. Un assist

Chilometri percorsi (undicesima in Serie A): 107507

Numero di tiri (settima in Serie A): 119

Parate (sesta in Serie A): 34

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (sedicesima in Serie A): 2

Percentuale possesso palla (dodicesima in Serie A): 50%

Precisione passaggi (decima in Serie A): 82.4%

Disciplina (sedicesima in Serie A): 25 cartellini