Maglia 29 per il nuovo esterno biancoceleste Manuel Lazzari, mentre il difensore ex Copenaghen Denis Vavro indosserà la 93. Questa la numerazione ufficiale della Lazio per la stagione ormai alle porte:

1 Strakosha

2 Wallace

3 Luiz Felipe

4 Patric

5 J. Lukaku

6 Lucas Leiva

7 V. Berisha

10 Luis Alberto

11 Correa

13 Armini

14 Durmisi

15 Bastos

16 Parola

17 Immobile

19 Lulic

20 Caicedo

21 Milinkovic-Savic

23 Guerrieri

24 Proto

26 Radu

28 André Anderson

29 Lazzari

32 Cataldi

33 Acerbi

49 Jorge Silva

71 Alia

77 Marusic

93 Vavro