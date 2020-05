Lazio, i rientri dei giocatori dall'estero posticipati al 3 giugno

Aspettare ancora qualche settimana, evitando così ai giocatori la quarantena obbligatoria imposta attualmente a chi rientra in Italia. La Lazio ragiona di far tornare a Roma i quattro giocatori ancora all'estero - Lulic, Lukaku, Djavan Anderson e Proto - il 3 giugno, quando si apriranno di nuovo le frontiere con i paesi dell'UE.

In particolare c'è molta attesa e ansia per Lulic. Il laterale bosniaco, che nella seconda metà di febbraio ha subito una doppia operazione alla caviglia sinistra, sta svolgendo la riabilitazione in Svizzera. Ma come scrive questa mattina La Repubblica, non avrebbe ancora cominciato a usare il pallone. Lavora soltanto dal punto di vista aerobico e per aumentare il tono muscolare perso post intervento. Difficilmente quindi sarà pronto per il 13 giugno, il giorno X in cui dovrebbe ripartire la Serie A: Inzaghi però conta e spera di riaverlo a disposizione nelle settimane seguenti.