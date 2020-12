Lazio, i senatori e il confronto nello spogliatoio: "Crediamo nei nostri valori, possiamo risalire"

Nella giornata di ieri, all'interno dello spogliatoio della Lazio, è andato in scena un confronto per parlare dei recenti risultati ottenuti in campionato. I primi a prendere la parola, diversamente da quanto accade di solito con il tecnico in prima linea, sono stati i senatori che hanno lanciato questo messaggio ai compagni: "Guardiamoci negli occhi, crediamo nel nostro valore, possiamo risalire". Una presa di posizione che ha fatto molto piacere all'allenatore, che era rimasto deluso da alcuni comportamenti: "Torniamo ad essere un gruppo granitico, prima di ogni cosa conta la squadra" la risposta del tecnico. Sul banco degli imputati ci è finito anche Luis Alberto e non solo da un punto di vista del club ma anche di quello della squadra. Tutti si aspettano qualcosa in più da lui, ma chi lo ha visto allenarsi nelle ultime ore assicura che il Mago è pronto a tornare decisivo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.