© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria conquistata per 3-1 sulla Juventus, il centrocampista della Lazio Sergej-Milinkovic Savic sul proprio account di Instagram ha scritto: "Da 16 anni non vincevamo in casa nostra, per questo gli ordini sono stati chiari: entrare in campo, segnare e vincere. Fatto".