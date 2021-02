Lazio, i sogni passano dall'Inter: come un anno fa, il picco della gestione Inzaghi

Come un anno fa, le ambizioni della Lazio passano per l'Inter di Conte. Il 16 febbraio del 2020, il 2-1 dell'Olimpico all'Inter fu il momento più alto della gestione Inzaghi e proiettò il gruppo biancoceleste verso un'altra dimensione. Quella in cui pensare allo scudetto non era soltanto un'utopia, ma la realtà, tanto che nella settimana prima del recupero dell'8 marzo tra Juve e Inter la Lazio comandò per una settimana la classifica. Nessuno poi avrebbe mai immaginato il finale, amaro e triste, di un campionato segnato dalla tragedia Covid. Che sta caraterizzando, purtroppo, anche quello attuale.

È cambiato tutto il mondo in un anno, ma il sapore dello scontro diretto tra Inter e Lazio rimane lo stesso. Come 364 giorni fa, i sogni biancocelesti passano dai nerazzurri. Questa sera a San Siro la Lazio può fare il grande passo e rientrare nella corsa al titolo, anche se per Inzaghi "il nostro scudetto rimane la conferma della partecipazione in Champions". In cuor suo, il tecnico, sa che la sua Lazio può ambire a qualcosa di più importante, ma nella conferenza di ieri ha stemperato gli animi. Per togliere anche un po' di pressione alla sua squadra, reduce da sei successi consecutivi in campionato: nessuno nel 2021 ha fatto meglio dei biancocelesti, sia in termini di punti (19) che di gol subiti (4, come il Genoa). Una striscia vincente che ha permesso ai biancocelesti di tornare al quarto posto (in coabitazione con la Roma) e - in base al risultato odierno - di poter pensare di sognare in grande.