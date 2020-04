Lazio, i talenti del Wolverhampton nel mirino di Tare con la sponda di Mendes

Il rapporto instaurato dalla Lazio con il super procuratore portoghese Jorge Mendes, potrebbe portare presto i biancocelesti a investire in qualche talento del Wolverhampton dei miracoli, attualmente sesto in Premier League. In cima ai giocatori che potrebbero interessare c'è Diogo Jota, attaccante che può giocare seconda punta o esterno e che ha già segnato 15 gol in 37 partite. Per la difesa un nome è quello di Willy Boly, classe '91 che ha l'esperienza giusta per approdare nel nostro campionato da protagonista. Interessante anche il profilo di Jonny Castro Otto, esterno che però ha caratteristiche simili al connazionale e quasi omonimo Jony. Infine un nome che piace a mezza Europa è quello di Ruben Neves, finito anche nel mirino della Juventus e con un costo sicuramente meno accessibile dei nomi fatti in precedenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.