Conto alla rovescia della Lazio in merito alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Giovedì terminerà il mercato in entrata dei club inglesi e restano pochi giorni per l'eventuale trasferimento del serbo al Manchester United. Qualora i red devils dovessero desistere resta in pieno la pista Paris Saint-Germain. La deadline laziale, anche per trovare un eventuale sostituto è fra il 15-20 agosto. Lo riporta Il Messaggero.