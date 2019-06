Lazio, i tifosi vogliono Buffon: ecco cosa c’è dietro al sogno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto irrealizzabile quanto suggestiva. L’ipotesi di vedere Buffon con l’aquila sul petto stuzzica i palati dei tifosi della Lazio, che da giorni lo continuano a invitare nella Capitale. In modo repentino e quasi automatico, appena venuti a conoscenza del divorzio ufficiale col PSG, hanno preso d’assalto i suoi social. “Scriviamo insieme questa pagina romantica di storia…vieni alla Lazio”. “Sai quanto ti stimiamo Gigi, ti aspettiamo”. “Vieni da chi ti ha sempre rispettato anche da avversario”. Oppure ancora: “Ti pago io lo stipendio”. Tanti messaggi, quasi preghiere, per l'ex portiere della Juventus, il cui rapporto con i laziali è sempre stato solido e vero. Dagli applausi in campo ai saluti sotto la curva. C’è sempre stato rispetto reciproco. “La Lazio mi sarebbe piaciuta, i tifosi biancocelesti mi hanno sempre trattato come un vero campione. Alla fine, però, ho preferito provare un'esperienza all'estero”, aveva dichiarato prima di trasferirsi in Francia la scorsa estate.

Obiettivamente, soprattutto a livello economico, l’operazione è molto difficile. “Ha la Lazio nel cuore”, ha confermato nei giorni scorsi l’agente Martina, che poi ha aggiunto: “Ci vedremo nel fine settimana e decideremo, ancora non sappiamo quale sia il futuro”. Ci saranno novità, allora, ma sarà quasi impossibile pensare che dal mazzo venga estratta la carta biancoceleste. Non c’è alcuna trattativa, sia chiaro. È fantacalcio se vogliamo. Però dietro alla speranza di un clamoroso arrivo di Buffon, c’è ben altro. C’è il desiderio di vedere nella Lazio un grande campione, uno che solo dal nome mette i brividi. Come lo è stato Klose, oppure Leiva. Giocatori di fama mondiale, che solo per la loro presenza possano dar prestigio alla piazza. Servono profili del genere per alzare l’asticella: in campo, nello spogliatoio e a livello mediatico. Leader capaci di dare equilibrio all’ambiente, di non far montare la testa quando si vince e di riprendere, se serve, i più giovani. Questo mercato sarà lungo, nessuna sorpresa può essere esclusa. A Formello dicono che un colpo a effetto ci potrebbe essere, è nei piani societari. Buffon rimane il sogno, forse proibito: ma senza immaginazione e fantasia, il calcio non sarebbe così speciale.