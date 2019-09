Lazio, i voti al mercato: pochi acquisti, ma tutti ben calibrati

Poche operazioni di rilievo, per la Lazio del presidente Claudio Lotito. Ma tutte concluse con l'ottica di andare a rinforzare la rosa in quei reparti numericamente carenti. Sono da leggere assolutamente in quest'ottica gli acquisti di Manuel Lazzari e Jony per le corsie laterali, così come quello di Denis Vavro per la difesa. Tutto da scoprire, invece, il colpo Bobby Adekanye arrivato agli albori del mercato. Per il resto qualche colpo a sorpresa chiuso anche e soprattutto in ottica Salernitana: Cedric Gondo, Patryk Dziczek, Sofian Kiyine, Andrea Karo e Gustavo Cipriano.

In uscita si è scelto di alleggerire la rosa mandando a giocare i giovani bisognosi di minuti e rinunciando a quei profili giudicati non utili al progetto tecnico tattico di Inzaghi: Martin Caceres si è svincolato prima di andare alla Fiorentina, mentre Wallace è volato al Braga nelle ultime battute di mercato. Alessandro Murgia è tornato alla SPAL nell'operazione Lazzari, Milan Badelj alla Fiorentina. La coppia Bruno Jordao-Pedro Neto, infine, è passata al Wolverhampton. Quel che alza il voto però, al di là delle cessioni, è la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic. Anche questa estate le big europee, Manchester United in primis, hanno bussato alla porta biancoceleste trovando però il solito Lotito pronto ad alzare il muro, irremovibile sulle sue richieste. Oltre al serbo importante anche la permanenza di Felipe Caicedo, centravanti e all'occorrenza seconda punta per il quale Inzaghi ha sempre mostrato grande fiducia.

Operazioni in entrata, VOTO 6,5

Manuel Lazzari (SPAL)

Jony (Malaga)

Denis Vavro (Copenaghen)

Bobby Adekanye (Liverpool)

Andreas Karo (Apollon Limassol)

Sofian Kiyine (Chievo)

Gustavo Cipriano (Santos)

Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Cedric Gondo (Rieti)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Wallace (Braga)

Martin Caceres (Fiorentina)

Milan Badelj (Fiorentina)

Bruno Jordao (Wolverhampton)

Pedro Neto (Wolverhampton)

Alessandro Murgia (SPAL)

Simone Palombi (Cremonese)

Dusan Basta (Svincolato)

Luca Germoni (Juve Stabia)

Andreas Karo (Salernitana)

Cristiano Lombardi (Salernitana)

Sofian Kiyine (Salernitana)

Patruk Dziczek (Salernitana)

Cedric Gondo (Salernitana)

Davide Di Gennaro (Juve Stabia)

Alessandro Rossi (Juve Stabia)