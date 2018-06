Lazio, idea Berisha del Salisburgo per il dopo Felipe Anderson

Non c'è solo il Papu Gomez nella lista della Lazio per l'eventuale sostituzione di Felipe Anderson. Secondo la Gazzetta dello Sport i biancocelesti stanno valutando anche il nome di Valon Berisha del Salisburgo dopo il no alla Sampdoria. Oltre a loro, occhio anche a Bernand, trequartista brasiliano che nelle scorse ora ha comunicato l'addio allo Shakthar.