Lazio, idea Dost per l'attacco. Llorente non convince per età e ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Lisbona potrebbe svendere (perché in scadenza nel 2021) Bas Dost, nome monitorato dalla Lazio per l'attacco. Il 30enne olandese vorrebbe andare a parametro zero, ma l'agente Mendes potrebbe convincerlo a muoversi già in questa finestra di mercato per meno di 10 milioni. Al di là della partenza di Caicedo, Inzaghi chiede altri rinforzi in attacco: si era pensato anche a Llorente, ma ingaggio ed età giocano a sfavore dell'ex Juventus. Lo riporta Il Messaggero.