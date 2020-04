Lazio, ieri conference-call fra Lotito, Inzaghi e alcuni calciatori: "Noi siamo pronti"

Che Claudio Lotito sia pronto alla ripresa non è una novità. La Lazio è stata una delle società che maggiormente spinge per il ritorno sui campi da gioco attuando anche le giuste misure di sicurezza al centro sportivo di Formello in attesa del definitivo via libera che naturalmente spetta al Governo. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero uno biancoceleste ha tenuto nella giornata di ieri una conference call con il direttore sportivo Igli Tare, con il club manager Angelo Peruzzi, il tecnico Simone Inzaghi ed alcuni giocatori. "Tenetevi pronti per quando si potrà ripartire, il centro di Formello è stato sanificato, è un posto sicuro. Noi siamo pronti, ma aspettiamo" è il succo del discorso del presidente.