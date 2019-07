L'edizione romanda de La Repubblica fa il punto sul futuro di Luis Alberto. Ieri, in occasione del primo giorno di scuola, ha avuto anche modo di confrontarsi con il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. E' un'estate ricca di voci, rumors e anche di possibilità di addio, direzione Siviglia, per l'ex giocatore del Liverpool. Per questo Tare ha voluto confrontarsi col giocatore, per valutare poi cosa fare nelle prossime settimane a riguardo.