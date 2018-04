Lazio, il Barcellona punta Luis Alberto: lui l'erede di Iniesta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Andres Iniesta sempre più vicino al passaggio in Cina il Barcellona è alla ricerca del suo sostituto e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport alcuni emissari del club blaugrana erano presenti all'Olimpico durante il derby Lazio-Roma per visionare da vicino Luis Alberto. Lo spagnolo interessa eccome ai catalani che nel corso della prossima estate potrebbero sferrare l'attacco decisivo per riportarlo nella penisola iberica.