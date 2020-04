Lazio, il Barcellona si sfila dalla corsa a Luiz Felipe. Non è ritenuto all'altezza dei blaugrana

Il Barcellona non sembra convinto di puntare su Luiz Felipe della Lazio per rinforzare il reparto difensivo. Lo afferma il quotidiano catalano Mundo Deportivo che spiega come una volta terminata l'analisi del brasiliano classe '97 la società abbia deciso che il suo livello non è adatto a quello dei blaugrana che quindi andranno alla ricerca di un altro centrale per la prossima stagione. Su Luiz Felipe resta però vivo l'interesse di altri due club esteri come Manchester City e Bayern Monaco.