Lazio, il calendario degli impegni dei giocatori con le nazionali

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Lazio a Formello, dopo i due giorni liberi concessi in seguito al 2-2 contro il Bologna. Inzaghi ritroverà il gruppo decimato per via delle convocazioni delle varie nazionali: Milinkovic, che inizialmente avrebbe dovuto prendere parte al raduno della sua Serbia, rimarrà a Roma per svolgere delle cure. Ecco il calendario degli impegni internazionali dei giocatori biancocelesti con le rispettive nazionali:

Thomas Strakosha

Turchia-Albania, venerdì 11 ottobre alle ore 20:45 allo Şükrü Saracoğlu Stadium di Istanbul (Turchia, Qualificazioni EURO 2020)

Moldavia-Albania, lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 allo Stadionul Zimbru di Chişinău (Moldavia, Qualificazioni EURO 2020)

Luiz Felipe

Brasile-Venezuela, venerdì 11 ottobre alle ore 02:30 all’Estádio Dos Aflitos di Recife (Brasile, amichevole)

Brasile-Giappone, lunedì 14 ottobre alle ore 21:00 all’Arena Pernambuco di São Lourenço Da Mata (Brasile, amichevole)

Immobile e Acerbi:

Italia-Grecia, sabato 12 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma (Italia, Qualificazioni EURO 2020);

Lichtenstein-Italia, martedì 15 ottobre alle ore 20:45 al Rheinpark Stadion di Vaduz (Lichtenstein, Qualificazioni EURO 2020)

André Anderson (Italia U20)

Italia-Inghilterra, giovedì 10 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma (Italia, Torneo “8 Nazioni”)

Portogallo-Italia, martedì 15 ottobre alle ore 16:30 al Estádio Municipal di Guarda (Portogallo, Torneo “8 Nazioni”)

Berisha

Kosovo-Gibilterra, giovedì 10 ottobre alle ore 18:00 al Fadil Vokrri Stadium di Pristina (Kosovo, Amichevole)

Kosovo-Montenegro, lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 al Fadil Vokrri Stadium di Pristina (Kosovo, Qualificazioni EURO 2020)

Marusic

Montenegro-Bulgaria, venerdì 11 ottobre alle ore 20:45 allo Stadion Pod Goricom di Podgorica (Montenegro, Qualificazioni EURO 2020)

Kosovo-Montenegro, lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 al Fadil Vokrri Stadium di Pristina (Kosovo, Qualificazioni EURO 2020)

Vavro

Slovacchia-Galles, giovedì 10 ottobre alle ore 20:45 allo City Arena Trnava di Trnava (Slovacchia, Qualificazioni EURO 2020)

Slovacchia -Paraguay, domenica 13 ottobre alle ore 20:45 al Tehelné Pole di Bratislava (Slovacchia, Amichevole)

Luis Alberto

Norvegia-Spagna, sabato 12 ottobre alle ore 20:45 allo Ullevål Stadion di Oslo (Norvegia, Qualificazioni EURO 2020)

Svezia-Spagna, martedì 15 ottobre alle ore 20:45 alla Friends Arena di Stoccolma (Svezia, Qualificazioni EURO 2020)