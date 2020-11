Lazio, il "caso Luis Alberto" ha fatto infuriare Lotito. Tare profondamente ferito

Secondo quanto riporta Il Messaggero, al momento non è stata ancora presa una decisione ufficiale nei confronti di Luis Alberto dopo le parole dello scorso venerdì (Il nuovo aereo della Lazio? Sì, ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose, ma non ci pagano), ma l'impressione è che per lo spagnolo il rischio di finire fuori rosa sia scongiurato. Molto concreta invece la possibilità di maxi multa e di uno stop forzato, visto che Lotito si è infuriato una volta saluto dello sfogo del calciatore. Molto deluso anche il ds Tare, in passato sempre molto vicino al giocatore: secondo il quotidiano romano il dirigente si è sentito "profondamente ferito dalle sue parole".