Lazio, il caso Muriqi: la trattativa "logorante" arrivata alla conclusione

Notizie, smentite, conferme, comunicati e foto inequivocabili. Più che un’operazione di mercato, è una vera telenovela quella tra la Lazio, il Fenerbahce e Muriqi, 26enne attaccante kosovaro scelto da Tare per rinforzare il reparto. Salvo clamorosi colpi di scena, arriverà a Roma a inizio della prossima settimana, dopo che negli ultimi giorni è uscito allo scoperto. "Voglio andare alla Lazio, ma questa trattativa sta diventando logorante. Spero in una buona riuscita che soddisfi anche il Fenerbahce, club a cui sono molto legato", ha dichiarato il centravanti di 194cm, mettendo di fatto con le spalle al muro le due società. La sua volontà era comunque già nota, tanto che la famiglia gli aveva fatto una torta con scritto "complimenti per la tua nuova squadra, la Lazio".

Accesasi a fine luglio, l'affare sembrava dovesse chiudersi in poco tempo. I segnali erano tutti rivolti in questa direzione. La Lazio ha subito trovato l'accordo con il giocatore (quinquennale a 2,5 milioni) e sembrava avesse fatto lo stesso anche con il Fenerbahce. Che, forte di altri interessamenti per il ragazzo, ha invece cominciato a tirare la corda. Ecco il motivo per cui la fumata bianca non è ancora arrivata, perché ogni volta che Lotito alzava l'offerta, da Istanbul aumentavano la richiesta. Un tiro e molla continuo, con colpi di scena e frenate. È il gioco delle parti, è il calciomercato. Così dai 13 milioni più 2 di bonus, la proposta biancoceleste è arrivata a 18,5 più 2: ora si lavora sui dettagli, limando i vari obiettivi per i bonus, poi ci sarà l'ormai attesissimo annuncio.

Non rientrerà nell'affare Bastos, in scadenza nel 2021 e in uscita dalla Lazio. Si era ipotizzato che sarebbe potuto essere una contropartita tecnica, ma il Fenerbahce ha fatto marcia indietro con un comunicato ufficiale.