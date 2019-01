Lazio, il Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto per Zappacosta

© foto di Imago/Image Sport

Davide Zappacaosta è il primo obiettivo per la corisa esterna della Lazio. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il Chelsea ha detto sì al cessione in prestito a gennaio con diritto di riscatto a 15 milioni. La Lazio però dovrà prima pensare alle cessioni di Caceres, Basta e Patric.