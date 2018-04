Lazio, il colpo di scena finale nella tre giorni storica delle italiane

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo (Austria)

Non poteva che chiudersi con l'ennesimo colpo di scena la tre giorni delle italiane in campo europeo. Prima la rimonta pazzesca della Roma, dunque quella – altrettanto clamorosa – sfiorata dalla Juventus nella tana del Real Madrid. Infine la Lazio, che partiva da un 4-2 in casa ma che doveva ancora sudarsi una qualificazione nella Red Bull Arena, dove 30mila persone erano pronte a spingere il tecnico Marco Rose e i suoi giocatori verso l'impresa. Ed è successo davvero, come nei film. Una favola da una parta, un vero e proprio horror dall'altra. Il ko per la Lazio arriva nel modo più impensabile, quasi come se fosse la regola imprescindibile per questi tre pazzi giorni di aprile. Del resto, anche le gare di Roma e Juventus sembrano avere il pronostico chiuso, tanto che le possibili/eventuali rimonte trovavano assai distanti la fiducia dei bookmakers. E invece, la Roma ha compiuto l'impresa, la Juventus quasi. La Lazio, invece, la rimonta l'ha subita, nella più classica delle beffe. Un poker di gol in venti minuti, che in un solo colpo ha vanificato sia il vantaggio ottenuto nell'andata all'Olimpico (4-2), sia quello iniziale maturato a Salisburgo con Immobile. Prima il pari di Dabbur a distanza di sessanta secondi da quello dell'attaccante biancoceleste. Dunque Haidara, Hwang e Lainer che in poco più di 4 minuti ribaltano la sfida, e la qualificazione. La Lazio esce stordita, bastonata, tramortita in vista del derby di domenica..Ma soprattutto, esce da una Europa League in cui poteva (e doveva) ancora dare e dire tanto.