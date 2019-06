Lazio, il compromesso di mercato tra Inzaghi e Tare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hanno idee diverse sul mercato, Simone Inzaghi e Igli Tare. È risaputo, lo testimoniano i fatti e le operazioni concluse dalla Lazio nell'ultimo triennio. Calciatori pronti, non a inizio carriera e già abituati alla Serie A: questi i profili ideali per il tecnico. Al direttore, invece, piace scoprire nuovi talenti. Pesca quasi sempre dall'estero e porta in Italia giovani - il più delle volte semi sconosciuti - con la speranza di vederli crescere e sbocciare. Ognuno chiaramente ha le sue esigenze, deve coltivare i propri interessi. Due strategie di lavoro diverse, parallele. Inzaghi ne è consapevole, conosce bene il suo ex compagno e sa come lavora con Lotito. Lecito pensare che prima di firmare il rinnovo (fino al 2021) abbia chiesto e ottenuto di aver maggior peso nelle scelte societarie.

Tra sorprese e certezze - Dicevamo dei diversi parametri. Tare, da grande operatore di mercato quale è e visto il budget a disposizione, deve necessariamente piazzare qualche scommessa. Alcune volte le vince (vedi Felipe Anderson, Milinkovic, Biglia e Keita), mentre altre no (Vinicius, Wallace, Perea, Patric per citarne alcuni). Difficilmente va a prendere calciatori sopra i 27 anni, non garantirebbero quelle plusvalenze tanto care alle casse dei club. Inzaghi, dalla sua, ha bisogno di pedine da mettere subito in campo: Acerbi e Romulo, due degli ultimi arrivati, hanno dato subito risposte dando ragione al tecnico. Non è un caso che due anni fa avesse chiesto a gran voce il ‘Papu’ Gomez per sostituire Keita. E neanche che la scorsa estate avrebbe voluto Lazzari come esterno destro. A Roma non è arrivato nessuno dei due e più di qualcuno si sarà mangiato le mani. Ma la politica societaria è un'altra, è ben diversa anche se siamo sicuri che qualcosa cambierà.

Compromesso - Le strade parallele, per definizione, non si incontrano mai. Ma sarebbe un’assurdità per due professionisti che hanno lo stesso obiettivo: migliorare la Lazio e renderla sempre più competitiva. Le loro idee avranno più punti in comune nel grafico del calciomercato biancoceleste. Il summit di lunedì, raccontato in esclusiva da TMW, è stato molto importante proprio per questo. Inzaghi e Tare hanno definito la linea da seguire a un mese dalla ripresa degli allenamenti. Ci sarà una sorta di compromesso. Arriveranno sia giocatori che già conoscono il nostro campionato (circolano i nomi di Baselli, Lazzari, Fares e Izzo) e sia giovani talenti da valorizzare per il futuro. Adekanye (classe 2000 ex Liverpool) è prossimo alla firma. È molto vicino anche Wesley, centravanti del ’96 del Brugge, sulla cui operazione ci sarebbe anche il benestare di Inzaghi. Fare un passo indietro per farne due avanti, con la massima fiducia l'uno dell'altro. Perché per raggiungere obiettivi ambiziosi e alzare l’asticella, serve integrare in modo costruttivo anche più idee diverse.