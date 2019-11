Lazio, il costante ballottaggio che affligge mister Inzaghi

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Acerbi non si tocca, questo è risaputo. Radu, se sta bene, neanche e per oggi ha pienamente recuperato dopo lo stop al flessore della coscia sinistra. Per la terza maglia della difesa a tre biancoceleste c'è invece sempre un dubbio che affligge Simone Inzaghi, che sceglie l'uomo in base alle sue caratteristiche e a quelle della squadra da affrontare. Luiz Felipe, Patric o Bastos? Senza contare Vavro, ormai considerato più come un centrale. Ogni settimana la domanda è sempre la stessa e la risposta, di sette giorni in sette giorni, non è mai uguale. Anche se ultimamente, le idee del tecnico sembrano essere indirizzate verso Patric. La rifinitura di ieri lo testimonia, nonostante nei giorni precedenti tutti gli indizi sembravano portare a Luiz Felipe. Lo spagnolo garantisce qualità per costruire dal basso, per aiutare i centrocampisti ad alleggerire la pressione degli avversari e impostare le azioni fin da Strakosha. Il brasiliano invece dà più sicurezza in fase difensiva e più continuità nei 90'. Può essere più utile visto che su quella fascia agirà Boga, in un momento di forma strepitoso. Ma se Inzaghi opterà per l'ex Barcellona, significa che vuole lanciare un segnale chiaro e forte alla sua squadra. Come a dire di scendere in campo e cercare di imporre il proprio gioco fin da subito, senza lasciare troppa iniziativa al Sassuolo, che in casa ha segnato più di tutti in Serie A (15 gol in 6 match). Con Patric in campo la Lazio non ha mai perso, ha un parziale di 15 punti su 15 disponibili, e vive un ottimo momento di forma come del resto tutti i biancocelesti, alla ricerca della 5° vittoria consecutiva in A. Per oggi, il dubbio sembra sciolto, ma tra una settimana tornerà ad essere d'attualità.