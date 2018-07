Lazio, il decreto dignità può costare 20 milioni ai biancocelesti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il decreto dignità potrebbe costare 20 milioni di euro alla Lazio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il club biancoceleste aveeva infatti chiuso un contratto con una società di scommesse come main sponsor. Affare da 7 milioni più bonus a stagione, per tre anni. Un colpo che però la Lazio ha dovuto congelare dopo l'approvazione del decreto legge voluto dal M5S, e che ora potrebbe riaprire i canali con Seleco, main sponsor in uscita che sarebbe dovuto rimanere solo sul retro della maglia.