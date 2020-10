Lazio, il Dortmund è alle porte: ecco i giocatori che recupererà Inzaghi

Radu, Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Lazzari, Pereira, Escalante e Immobile. Non è una probabile formazione provata da Inzaghi a Formello, ma la lunga lista degli indisponibili della pesante sconfitta di ieri contro la Sampdoria. "L'emergenza non deve essere un alibi, non posso accettare una prestazione così", ha tuonato mister Inzaghi, che ha subito messo nel mirino la delicata sfida di martedì: "In Champions abbiamo subito l'occasione di voltare pagina". Già la Champions con il Dortmund che farà visita ai biancocelesti all'Olimpico. Per l'appuntamento di gala contro i tedeschi, ecco quali giocatori della Lazio possono recuperare:

Chi ci sarà - In attacco il rientro più importante è quello di Immobile, squalificato in campionato. Ha il doppio dente avvelenato, Ciro, contro il suo ex Dortmund e contro chi lo ha criticato eccessivamente dopo Italia-Olanda di mercoledì. Insieme a lui, a disposizione ci sarà anche un altro pezzo importante della rosa biancoceleste, Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, considerato titolare sul centro destra, si è infortunato (distorsione alla caviglia) il 12 settembre a Frosinone e dalla scorsa settimana è tornato a lavorare sul campo: martedì sarà in panchina. Proverà ad esserci Escalante, ma le sue condizioni si capiranno meglio a ridosso della partita.

Chi non rientrerà - Oltre agli ormai soliti Lulic e Bastos, Inzaghi contro il Borussia non avrà a disposizione il suo fedelissimo Radu, prossimo a rientrare a novembre. Aveva accusato un problema al flessore contro l'Atalanta, ha forzato contro l'Inter qualche giorno più tardi e ha subito una ricaduta. Assenti anche Andreas Pereira (fuori da mercoledì per febbre) e Lazzari per l'infortunio al flessore rimediato in Nazionale: anche per l'esterno se ne riparlerà a novembre. In più non si potrà contare su Vavro, escluso dalla lista Champions. .