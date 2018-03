Lazio, il dott. Rodia: "In settimana il gruppo torna al completo"

Fonte: SsLazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. “Siamo ottimisti circa il recupero dei giocatori che oggi erano indisponibili, in settimana rientreranno tutti in gruppo. Nelle nostre valutazioni abbiamo tenuto in seria considerazione i due impegni ravvicinati contro il Benevento ed i quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo quindi a breve avverrà il rientro complessivo e globale di tutta la rosa perché ora ci attende un rush finale importante. Avevamo stilato un programma per i vari calciatori per recuperare dai rispettivi affaticamenti, poiché solo di questo si trattava: l’unico vero infortunato, infatti, era Lulic”.