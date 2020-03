Lazio, il ds Tare: "Allenamenti sospesi per un'altra settimana. C'è paura"

L’emergenza Coronavirus fa paura, anche nel calcio. Dopo i primi casi di giocatori positivi, il ds della Lazio, Igli Tare, ai microfoni di Ora News ha commentato il momento: “L’Italia è divisa in due, al nord la situazione è drammatica. Al centro e al sud capiamo quale sia davvero la realtà dei fatti. A Roma è ancora tutto sotto controllo, ma la città è vuota e tutti siamo consapevoli del pericolo. C’è paura che il virus arrivi anche qui con gli stessi ritmi visti al nord. Meglio rispettare le regole".

Il direttore sportivo biancoceleste ha parlato anche della Serie A: "Ci hanno consigliato di restare a casa, di evitare contatti con le persone fuori dalla famiglia. Il campionato così non poteva continuare. Ci sono calciatori positivi, tra tre settimane sapremo meglio quanto tempo ci vorrà per uscirne. Con il club abbiamo deciso di fermare gli allenamenti almeno per un’altra settimana. Alla fine credo che l’Europeo verrà posticipato per dare priorità ai campionati".