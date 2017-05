Lazio, il ds Tare: "Tagliavento? I precedenti spiegano i nostri dubbi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca davvero pochissimo all'Olimpico per il fischio d'inizio. Tra poco Juventus e Lazio si giocheranno la finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare: "Ce la giochiamo, se vinciamo bene, sennò avremo comunque dato il massimo. Sappiamo che la Juve è la squadra più in forma, ma noi ce la giochiamo. Tagliavento? I precedenti spiegano i nostro dubbi. Penso che sia un professionista, gli va data fiducia, non sono in mala fede. Credo che possa fare bene, è una finale e nessuno può permettersi di sbagliare".