Lazio, il duplice valore delle frasi di Muriqi: Lotito alza l'offerta, sensazioni positive

Non ci ha girato intorno, Muriqi. È stato diretto, ha colpito nel segno. "Voglio andare alla Lazio, ma questa trattativa sta diventando logorante", ha dichiarato il 26enne attaccante kosovaro del Fenerbahce, che non ha apprezzato l'uscita (in esclusiva con un giornalista turco) del proprio tesserato. Da settimane è sempre più vicino al trasferimento in biancoceleste, ma la definitiva fumata bianca non arriva mai. È questione di ore, ma ancora non si è arrivati alla meta. La Lazio ha l'accordo con il giocatore: per lui è pronto un quinquennale a 2,5 milioni di euro. Manca la definitiva intesa con il club di Istanbul, il cui atteggiamento non è piaciuto a Tare. Ha giocato a rialzo, il Fenerbahce, e sta provando tirare la corda per concludere una cessione che sia il più remunerativa possibile. L'ultima offerta arrivata da Formello sarebbe di 16 milioni di parte fissa più 3 di bonus: Lotito l'ha anche alzata di poco, arrivando alla soglia dei 20. Si stanno limando gli ultimi dettagli, la sensazione è che ogni momento può essere quello buono per l'annuncio.

Le dichiarazioni di Muriqi hanno una duplice chiave di lettura. Perché da una parte ha voluto mettere con le spalle al muro il Fenerbahce, esternando per la prima volta a livello mediatico la propria volontà. Dall'altra però ha messo fretta e ansia alla Lazio, che ora deve chiudere il prima possibile l'operazione onde imbattersi in qualche spiacevole sorpresa. Che la tifoseria - ancora scottata dopo la beffa David Silva - non perdonerebbe alla società. Muriqi andrebbe a prendere il posto di Caicedo, ieri titolare nell'amichevole contro il Padova. È mancino e ha un gran fisico, lo andrebbe a sostituire anche nella lista dei 25. Di tempo però ce n'è poco, tra meno di un mese comincia il campionato e Inzaghi chiede a gran voce di avere la rosa completa il prima possibile. Nel frattempo riparte dalla certezza Immobile, fresco di rinnovo, e da Correa, tornato in gruppo sabato scorso.