Lazio, il futuro di Milinkovic-Savic sarà all'estero. Col Real in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic-Savic in casa Lazio. I sogni Champions del presente ma anche gli incassi del futuro, dell'estate. Il punto lo fa Il Messaggero oggi in edicola che spiega di come se dovesse lasciare Roma, lo farebbe solo per l'estero. La richiesta monstre di Claudio Lotito è di 150 milioni di euro e per questo per la Juventus resterà soltano un sogno. Ci sono tutte: il Real Madrid, in pole position, poi Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain.