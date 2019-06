© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Il Messaggero fa il punto sul futuro di Igli Tare alla Lazio, col dirigente che nelle ultime settimane ha ricevuto sondaggi da Milan e Bayern Monaco. Il suo rapporto con il presidente Lotito sembra essersi solo in parte raffreddato, con l'uomo mercato che vorrebbe più libertà d'azione e maggiore autonomia sul mercato. Ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un suo addio alla Lazio, ma le parole di ieri lasciano comunque aperte altre possibilità.