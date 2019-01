© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Galatasaray fa sul serio per Felipe Caicedo. Un interesse, quello per la punta, noto già da tempo. La possibile trattativa però non si è fermata lì. Come raccolto da LaLaziaSiamoNoi.it, il figlio del presidente del club turco è sceso direttamente in campo per provare a far decollare un eventuale affare. I contatti sono stati allacciati, c'è stato un approccio diretto con la società biancoceleste, senza passare per intermediari. Qualcosa si sarebbe mosso, ma la Lazio difficilmente si priverà del vice-Immobile a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Caicedo dunque resterà a Roma, nonostante l'interesse concreto da parte del Galatasaray, che potrebbe tornare a bussare alla porta di Formello la prossima estate.