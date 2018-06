Lazio, il Galatasaray si defila nella corsa a Wesley

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver ceduto Djordjevic al Chievo, la Lazio è sempre alla ricerca di un vice-Immobile. Con Caicedo anche sul piede di partenza, il club capitolino si muove per l'attaccante del Bruges Wesley. Come riporta lalaziosiamonoi, il Galatasaray non sarebbe interessato al giocatore, preferendo altri obiettivi: André Silva, Welbeck e Musa sono i primi della lista di Terim.