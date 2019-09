© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio non ha mollato Strahinja Pavlovic, 18 anni, già portato a Roma ad agosto. Sembrava finita, non lo è secondo il Corriere dello Sport. La società continuerà a seguirlo e rivaluterà la sua posizione nei prossimi mesi, forse già a gennaio, sempre con l’obiettivo di portarlo a Roma a giugno. Per lui era stato stanziato un investimento da 5,5 milioni, soldi congelati che potrebbero essere reimmessi sul mercato invernale: nessun motivo fisico, come ha chiarito lo stesso club serbo, ma un accordo che non è stato trovato in tempo utile per permettere al giocatore di vestirsi di biancoceleste.