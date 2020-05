Lazio, il giovane Bertini: "La quarantena è stata difficile, sogno l'esordio in Prima Squadra"

Marco Bertini, centrocampista della Primavera biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare delle proprie aspirazioni sportive: "La quarantena è stata difficile, l'ho passata studiando ed allenandomi. Ogni giorno lo staff ci invia il lavoro da fare e lo seguiamo. Ho visto anche molte serie tv. Prima dello stop avevamo trovato la quadratura giusta, con la giusta continuità per risalire. In prima squadra ho modelli importanti, di un'altra categoria come Milinkovic e Luis Alberto. Allenarsi con loro è un privilegio, mi fanno crescere sotto ogni aspetto. Il mio obiettivo, in caso di ripresa, è quello di giocare il più possibile in Primavera ed avvicinarmi alla prima squadra. Il sogno a lungo termine invece è debuttare in Serie A con la Lazio. Sono cresciuto con Franco, un amico ed un grande calciatore".