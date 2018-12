© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito il ritiro della Lazio. Dopo il pareggio di ieri sera con la Sampdoria, i calciatori non sono tornati a Formello, come fatto nell'ultimo settimana, ma nelle proprie case. Come riferisce Il Messaggero la squadra, malgrado il risultato finale, è apparsa unita più che mai e, di conseguenza, s'è deciso di sospendere il ritiro.