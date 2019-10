Lazio, il lato positivo: a Celtic Park finalmente la vera versione di Lazzari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle migliori Lazio della stagione raccoglie una inaspettata quanto immeritata sconfitta a Glasgow. Una sconfitta che fa male, dalla quale però è uscito qualcosa di buono. La notte di Celtic Park avrebbe potuto essere quella di Manuel Lazzari. L'esterno, uno degli acquisti principali della stagione, non aveva fino alla partita di ieri ripagato gli sforzi societari: l'arrivo in una piazza più esigente, una nuova squadra e tutto ciò che comporta il dover fare uno step in più. Roma non è Ferrara e l'esterno se ne è accorto: l'inizio confortante contro la Sampdoria a posteriori sembra più dovuto ai demeriti di una squadra non a caso ultima in classifica. Da lì una serie di prestazioni opache, anche in coppa (vedi Cluj) che in poco tempo lo avevano portato ad essere scavalcato da Marusic. La squalifica del montenegrino ha dato a Lazzari una nuova chance. Che si è giocato benissimo: il primo gol con la maglia della Lazio è arrivato come premio a un ottimo primo tempo dove aveva mostrato grande condizione, freschezza, corsa. Per nulla intimorito dal Celtic Park, anzi. Proprio quando gli avversari hanno pareggiato è stato proprio lui a suonare la carica, divenendo imprendibile sulla fascia come ai tempi della SPAL. Quasi mandando in gol i compagni di squadra, non ci fosse stato un Forster in serata di grazia. Una serata che può essere stata, almeno nel suo caso, quello della svolta in positivo.