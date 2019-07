Lazio, il Lille mette la freccia su Yazici. Szoboszlai l'alternativa

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Lazio rischia di perdere l'obiettivo numero uno per la sostituzione di Milinkovic-Savic. Su Yusuf Yazici, che sembrava in pugno, è piombato il Lille che è pronto a superare i biancocelesti. Il Trabzonspor chiede per il giocatore 15 milioni di euro, la Lazio rischia di perdere il giocatore. L'alternativa è Szoboszlai del Salisburgo, sebbene sia ritenuto ancora acerbo (18 anni).