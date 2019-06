Lazio, il Lione chiede Lucas Leiva ma i biancocelesti fanno muro

© foto di Federico Gaetano

Novità sul mercato della Lazio, spiegate da L'Equipe. L'Olympique Lione, infatti, è alla ricerca di un giocatore d'esperienza per la linea mediana e l'ultimo nome sarebbe quello di Lucas Leiva. No secco però da parte della Lazio: il giocatore ha firmato un contratto fino al 2022 e Lotito non vuole lasciarlo andare.