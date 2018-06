Lazio, il Liverpool su Strakosha: pronti 30 milioni di euro

Mentre la Lazio ha quasi ultimato l'acquisto Silvio Proto come portiere di riserva per la prossima stagione, Il Messaggero oggi in edicola fa il punto su quella che è la situazione legata a Thomas Strakosha. Secondo il quotidiano il Liverpool continua a essere sulle tracce dell'albanese e potrebbe arrivare a offrire 30 milioni di euro.