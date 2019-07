Lazio, il Manchester United ha pronti 80 milioni per Milinkovic-Savic

Tuttosport oggi in edicola racconta della situazione di mercato legata a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che sembra in uscita dalla Lazio ma per il quale Lotito accetterà solamente proposte multimilionarie. Una di questa, si legge, sembrerebbe in procinto di arrivare: il Manchester United avrebbe infatti messo da parte 80 milioni di euro per andare all'assalto nelle prossime ore.